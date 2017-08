UFO Sighting in Baie-Saint-Paul, Quebec on 2017-07-15 12:41:00 – Objet inusitã© observã© sur mes photos lors d’une randonnã©e pã©destre

Le 15 juillet 2017, je me rend au mont du lac des cygnes dans charlevoix pour une randonnã© pedestre. belle journã©e ensoleillã©e et chaude , nous empruntons le sentier la chouenne. au sommet , j'effectue plusieurs clichã©s photos du panorama qui est superbe. tout est calme , aucune polution auditive ã 700 mã¨tres d'altitude. de retour au gite, je regarde les images prises et je fait un mã©nage dans mes photos ,( car lorsque je prend mes photos en hd , il y a pour chaque prise d'un clichã© une photo standard et une en hd. ) donc pour ne pas garder 2 fois la meme image , je supprime la moins claire. c'est donc en verifiant mes photos que je me suis appercu qu'il y avait quelque chose de surprenant sur deux images d'un meme clichã© . sur une des image il y avait un objet noir dans un nuage et sur l'autre l'objet etait beaucoup plus visible et un cercle se dessinait clairement dans un nuage face ã lui. ce qui est important de noter, c'est que lors de la prise des photos, je n'ai rien notã© de particulier sur le mont, aucun bruit particuler, aucun avion ni hã©licoptã¨re et pendant la prise de photos je n'ai rien vu dans mon objectif ni dans le ciel .J'ai vã©rifiã© un autre clichã© du meme endroit pris environ 5 secondes aprã¨s il il n'y avait plus rien. c'est pour cette raison que je fais parvenir ces photos afin d'avoir des ã©claircissements sur ces images