UFO Sighting in Olhão, Faro District on 2017-06-17 21:56:00 – Uma bola de luz branca que estava por cima do planeta vénus e começou a elevar-se no espaço até desaparecer sem deixar rasto nem tinha qualquer sinal de luz intermitente.

Estava no concelho de olhao a observar as estrelas e o tráfego no céu nocturno. quando estava a observar o planeta vénus pelas 21:56 horas observei um ponto de luz branca sair de cima desse planeta e ascender numa linha recta para oeste de forma a serem observados dois pontos brancos um do planeta vénus e outro do objecto voador ate desaparecer na ascensão que durou quatro segundos.