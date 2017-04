UFO Sighting in São paulo, São Paulo on 2001-02-11 00:00:00 – The ufo was near the moon

Tinha acabado de chega da escola como costume parava pra conversar com um adolescente seu mone klauber hoje um homem formado parei e estávamos conversando e estava uma lua cheia e muito bonita e do seu lado uma luzes arredondada e paramos de conversa e e começamos a observa aquela luz que brilhava muitos e começou a mudar de cores passava do brilhante para violeta vermelho azul e esverdeado e não saia do lugar ficamos umas duas hora observando estávamos na quadra do prédio e de repente no meio entre nos desceu uma bola nebulosa do tamanho de duas de tênis parou entre nossos olhos pro alguns segundos desceu ate o peito e depois subi (observação) a bola era igual quando se enche uma bola de sabão com fumaça de cigarro por volta de 2 horas da manha um jornal nacional deu em seu noticiário que a força areia brasileira tinha avistado um ufo e no natal de 2016 gravei um objeto entre os predios onde eu morro e estou mandado pra vocês had just arrived from school as usual stopped to talk to a teenager his mone klauber today a man formed stopped and we were talking and it was a full moon and very beautiful and from his side a rounded lights and we stopped talking and we started to observe that light which glowed many and began to change colors went from bright to violet red blue and green and did not leave the place we stayed for about two hours observing we were on the block of the building and suddenly in the middle between us came down a nebulous ball the size of two of sneakers stopped between our eyes for a few seconds came down to the chest and then went up (note) the ball was the same when we filled a ball of soap with cigarette smoke around 2 o'clock in the morning a national newspaper gave in its news that the sand force brazilian had spotted a ufo and in the christmas of 2016 i recorded an object among the lots where i die and i'm sent to you