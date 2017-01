UFO Sighting in St-Alphonse-Rodriguez, Quebec on 2016-08-01 00:00:00 – Ã  tous les soirs depuis le mois d’aoã»t et parfois il y en a plus d’un, 6 max.

Mon conjoint et moi demeurons ã la campagne. pollution lumineuse pratiquement inexistante, nous observons le ciel plus par ã©merveillement que de faã§on scientifique. nous ã©tions en vacances au mois d'aoã»t 2016. les soirã©es ã©taient agrã©ables car nous avions le firmament pour nous. 〠force, on reconnait notre ciel, on voit les mãªmes ã©toiles, les mãªmes regroupements. ce soir lã , une ã©toile particuliã¨rement brillante (que nous n'avions jamais remarquã© avant ) a attirã© notre attention. il n'y avait aucun vent et nous pouvions voir que l'ã©toile bougeait lã©gã¨rement tout en restant stationnaire. 〠un moment, nous avons perã§u des ã©clats de couleurs. je suis donc allã©e chercher mon cellulaire et une paire de jumelles. je ne m'attendait pas ã voir ce que j'ai vu. 〠partir de ce soir-lã , nous avons pu observer la mãªme chose tous les soirs. nous sommes mãªme partis ã sa rencontre, plus haut dans la montagne au bout du lac et sommes revenus rapidement. la chose ã©tait trã¨s proche et semblait se rapprocher de nous. nous avons eu peur. j'ai pris des centaines de photos avec mon cellulaire. 〠partir du mois d'octobre, les observations deviennent plus intenses alors que nous remarquons qu'il y en a plus d'un. un soir de novembre, il y en avait 6. tous ã©taient "postã©s" au dessus de lacs. il y a plus de 40 lacs dans la rã©gion. nous sommes repartis ã leur rencontre, trop mã©dusã©s par l'ã©vã©nement. nous voulions en avoir le coeur net. nous avons l'impression d'ãªtre "ã©piã©s" depuis. nous savons que ce ne sont pas des ã©toiles. le ciel bouge d'heure en heure, mais ces "ã©toiles" restent lã . s'il y a des nuages, on les voit quand mãªme, ce qui prouve que ces objets sont bas, en dessous des nuages. fait intã©ressant: dã¨s qu'on commence ã prendre des photos, l'objet change de formes et de couleurs, comme si elle nous faisait comprendre qu'il sait que nous sommes ã les observer. ã‡a semble fou, mais c'est comme s'il y avait une forme de communication. j'aimerais avoir un bon appareil pour prendre des photos plus claires mais il suffit qu'on les agrandisse pour rã©aliser que ce ne sont pas des ã©toiles, ni des drã´nes, ni rien qu'on connaisse. ma derniã¨re observation s'est passã©e hier soir (6 janvier) et je me suis levã©e plusieurs fois au cours de la nuit. cette fois-ci, c'ã©tait une sphã¨res incandescante, comme un petit soleil avec des explosions de couleurs ã la surface qui montait et descendait doucement. 〠03h30, elle ã©tait encore au mãªme endroit. je commence ã ãªtre inquiã¨te. peut-ãªtre qu'il n'y a aucun rapport mais mes chats ne veulent plus sortir le soir et lorsqu'il le font, ils reviennent vite, comme pris de panique. au dã©but, nous en parlions ã nos amis et familles, mais tout le monde est trã¨s rã©sistant ã ce genre de situation, certains ne veulent mãªme pas regarder nos photos affirmant que c'est dans notre tãªte....Bref, je sais qu'il se passe quelque chose dans notre ciel, je sais qu'on nous dit pas tout et que c'est plus facile de nous faire passer pour des fous.